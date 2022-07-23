Плювок Путіна в обличчя ООН та Ердогана: у МЗС відреагували на удар по Одеському порту

Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

Пожежа в одеському порту



Про це написав спікер українського МЗС Олег Миколенко.

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“Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна”, – зазначив він.

Також дипломат підкреслив, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

“Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору”, – підкреслив Николенко.

Він також нагадав, що у разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.

Тэги: Одесса, одеса