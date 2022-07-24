ЗСУ можливо почали контрнаступ на Херсонщині

Українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Українські військові почали звільняти Херсонщину



Таку думку висловили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Водночас там зазначили, що інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.

Радник Херсонської облдержадміністрації Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав громадян мовчати про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.

У свою чергу Джек Деч, кореспондент з питань національної безпеки Foreign Policy, 22 липня повідомив з посиланням на високопоставленого чиновника оборони США, що ЗСУ відбили невизначені «частини окупованих Росією сіл» у Херсоні протягом минулого тижня, 15-22 липня.

Район між лінією фронту та містом Херсон є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та бойові дії, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з’являються у звітах з відкритих джерел.

У російської влади також немає стимулу повідомляти про територіальні придбання України.

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