Вночі в Мелітополі ЗСУ вдарили по трьох об’єктах окупантів

В окупованому Мелітополі цієї ночі лунали вибухи на території військового аеродрому, біля приміського села Костянтинівка та на залізничному переїзді під містом.

Окупантам було гаряче цієї ночі



Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, в Мелітополі та поблизу міста була чергова пекельна ніч для окупантів – одразу по трьох територіях.

По-перше, лунали вибухи й з’явився дим на аеродромі, який росіяни безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.

З асловами Федорова, це значно ускладнює логістику ворога.

Тэги: мелитополь, Мелітополь