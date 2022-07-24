Вночі в Мелітополі ЗСУ вдарили по трьох об’єктах окупантів
В окупованому Мелітополі цієї ночі лунали вибухи на території військового аеродрому, біля приміського села Костянтинівка та на залізничному переїзді під містом.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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За його словами, в Мелітополі та поблизу міста була чергова пекельна ніч для окупантів – одразу по трьох територіях.
По-перше, лунали вибухи й з’явився дим на аеродромі, який росіяни безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.
По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.
По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.
З асловами Федорова, це значно ускладнює логістику ворога.