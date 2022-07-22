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10:08 25 Июля 2022 216 Комментарии
Вибухи в Запоріжжі: окупанти потужно обстріляли громаду під обласним центром
Вчора, 24 липня, о 15:00 ворог почав обстріл Новоолександрівської громади Запорізького району і продовжив їх вночі 25 липня.
Окупанті обстріляли Новоолександрівську громаду
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Сатрух.
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Він зазначив, що гучні звуки цих вибухів було чутно в обласному центрі ввечері вчора та сьогодні вночі.
“Постраждалих не має. Руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Пошкоджена агрофірма в селі Юльївк” – уточнив Старух.
Пожежі оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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