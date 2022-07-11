Українські військові отримали від Польщі танки PT-91 Twardy: що це за зброя

Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy, і вони вже на озброєнні ЗСУ.

Танк PT-91 Twardy ("Твердий") – польський основний бойовий танк.



Передачу танків підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Він не вказав, яка саме кількість машин надійшла до України.

Також про відправку танків повідомив прес-секретар Агентства озброєнь Польщі Кшиштоф Платек в ефірі Wolski o Wojnie.

За його словами, раніше до України було відправлено понад 200 танків Т-72, ​​а тепер ЗСУ отримали Т-72 національної модифікації PT-91 Twardy.

Замінити передану бронетехніку в Польщі планують шляхом придбання південнокорейських танків, які надходитимуть до 2026 року, а також за рахунок закупівель американських M1 Abrams.

Платек додав, що поляки спрямували Twardy у значній кількості.

Танк PT-91 Twardy («Твердий») – польський основний бойовий танк. Є модернізацією ліцензійного варіанта радянського танка Т-72М1.

Основні зміни порівняно з оригіналом стосуються нової системи керування вогнем DRAWA та динамічного захисту ERAWA.

Серійно Twardy випускалися з 1995 до 2002 року. За цей час було вироблено 232 танки.

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