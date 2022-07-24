С проводами под динамики: в России анонсировали “антикризисную” Lada Niva без ничего

Российский АвтоВАЗ объявил о старте продаж трехдверной Lada Niva Legend в «антикризисной» версии Classic’22.

В антикризисном автомобиле единственной системой безопасности будут ремни



Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

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«Упрощённая» Lada Niva Legend без “всего лишнего” будет стоить примерно 800 тысяч рублей (около $14 тыс), как и нормально укомплектованная досанкционная версия.

В машине не будет ни подушек безопасности, ни антиблокировочной системы. Российские СМИ отметили, что в автомобиле не будет “ничего лишнего”.

Зато на заводе подготовили проводку для дополнительных опций — аудиосистемы и динамиков.

О двигателе «упрощенного» внедорожника АвтоВАЗ информацию вообще не раскрыл. Главное, что он будет.

Также на заводе похвастались, что на авто поставили всесезонные шины.

Тэги: Россия, АвтоВАЗ, Росія