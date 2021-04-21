На Волині українська ППО збила два ворожих безпілотника: є жертви

Вдень 25 липня у Волинській області було чутно вибухи – українська система ПВО збила два ворожих БПЛА.

ППО збила ворожі БПЛА



Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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За його словами, уламки одного з безпілотників пошкодили приватні будинки.

“На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні”, – зазначив Погуляйко.

Усі обставини інциденту зараз встановлюють.

Ймовірно, БПЛА залетіли на Волинь з території Білорусі.

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