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Главная » Україна » Інциденти
15:23 25 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Волині українська ППО збила два ворожих безпілотника: є жертви

Вдень 25 липня у Волинській області було чутно вибухи – українська система ПВО збила два ворожих БПЛА.

ППО збила ворожі БПЛА

Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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За його словами, уламки одного з безпілотників пошкодили приватні будинки.

“На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні”, – зазначив Погуляйко.

Усі обставини інциденту зараз встановлюють.

Ймовірно, БПЛА залетіли на Волинь з території Білорусі.

Місце падіння уламків БПЛА

Місце падіння уламків БПЛА

Тэги: Волынь, Волинь
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