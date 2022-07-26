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%I:%M %p 26 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Очільниця Фонду держмайна раптово подала у відставку

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Батова пообіцяла прокоментувати свою заяву згодом

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Чиновниця опублікувала фото заяви, датованої 26 липня.

«Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року», – йдеться в ній.

Також Батова пообіцяла повідомити подробиці журналістам пізніше.

Ольга Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.

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