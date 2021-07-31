Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію

Росія вийде з проекту МКС після 2024 року, а на той час почне розгортання національної орбітальної станції.

Росія покине МКС



Як повідомило російське агентство Інтерфакс, про це заявив голова «Роскосмосу» Юрій Борисов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов’язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року ухвалено», – сказав він на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він також додав, що на той час «Роскосмос» почне формувати «російську орбітальну станцію».

Тэги: МКС, Роскосмос, Росія