Главная » Світ » Наука і техніка
15:09 26 Июля 2022 25 Комментарии
Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію
Росія вийде з проекту МКС після 2024 року, а на той час почне розгортання національної орбітальної станції.
Росія покине МКС
Як повідомило російське агентство Інтерфакс, про це заявив голова «Роскосмосу» Юрій Борисов.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов’язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року ухвалено», – сказав він на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Він також додав, що на той час «Роскосмос» почне формувати «російську орбітальну станцію».
Тэги: МКС, Роскосмос, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия построит новую станцию вместо МКС
31.07.2021 18:00
ТОР
ТОРРоскосмос подозревает американцев в порче обшивки «Союза»
12.09.2018 10:08