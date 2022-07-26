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17:09 26 Июля 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Російські військові медики врятували мешканців Кирилівки від перебоїв із газом, якого в них ніколи не було

Російські пропагандисти заплуталися у методичках та провернули у Кирилівці сценарій для Мелітополя.

Російські військові медики роздають електроплитки пацієнтам

До курортного селища урочисто прибув гуманітарний десант російських військових медиків. Щоб оглянути місцевих бабусь та створити гарну картинку для росЗМІ. Але приїхали вони не лише зі стетоскопами, вушними кюретками та трьома армійськими сумками з алкоголем (на курорт же). Привезли із собою ще й портативні електроплитки.

Їх вручали пацієнтам після огляду. Російська лікарка пояснила, що їм відомо про перебої з газом та його відключення, тому й вирішили допомогти населенню.

От тільки газу у Кирилівці ніколи не було. І навіть у довоєнній перспективі. Магістральна труба доходить лише до Охрімівки – села за кілька десятків кілометрів від Кирилівки.

Натомість у Мелітополі електроплитки – це хіт продажу та пекельний дефіцит, оскільки магістральну газову трубу перебило під час бойових дій, а місто газифіковане повністю.

Та й вишенька. Опухла гауляйтерка Кирилівки Катерина Уманець пояснила десант військових медиків РФ тим, що місцеві цивільні лікарі «відмовляються оглядати людей, які підтримали те, що відбувається на звільнених територіях».

Щоправда, потім вона ще сказала, що лікарі поїхали, “покинувши людей”. Напевно, спочатку відмовилися, а потім кинули, чи навпаки, чи все одразу.

Воно ж на курорті з ранку складно згадати послідовність подій, що відбувалися. Особливо, якщо ти “смотрящий” за цим курортом.

Тэги: Запорожье, мелитополь, Кирилловка, Мелітополь, Запоріжжя, Кирилівка
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