Україна отримала від Німеччини три РСЗВ MARS-II: що це таке

Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Ефективна дальність вогню РСЗВ MARS-II залежить від снарядів



Про це повідомило DPA з посиланням на міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

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Також ЗСУ отримали від Німеччини три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Крім того, Німеччина, за словами Ламбрехт, восени передасть Україні три самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони IRIS-T і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

РСЗВ MARS-II – це реактивна система залпового вогню, що стоїть на озброєнні Бундесверу з 1990 року. Є аналогом американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси.

Системи Mars II призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Ефективна дальність вогню РСЗВ MARS-II в залежності від снарядів

M26: 32 км

M26A1/A2: 45 км

M30/31: 84 км

GMLRS+: 120 км

ATACMS: 165 – 400 км

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Тэги: Германия, Німеччина