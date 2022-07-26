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17:44 26 Июля 2022 Просмотров 440   КомментариевКомментарии

В очікуванні втечі: російські військові грабують Херсон

Війська РФ в очікуванні контрнаступу Збройних сил України намагаються вивезти з Херсона все, що тільки можна.

Російські військові посилено грабують Херсон

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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Він зазначив, що у Херсоні почастішали випадки пограбувань військовослужбовцями РФ цивільних об’єктів, які не перебувають під наглядом населення.

“Крадуть все, що тільки можуть: техніку, меблі і навіть батареї. Награбоване майно вивозять на територію Криму. Що з усім цим роблять далі – невідомо”, – розповів Цимбалюк.

Тэги: херсон
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