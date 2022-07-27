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09:18 27 Июля 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

Окупанти визнали пожкодження Антонівського моста: що буде далі

Ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

За словами Стремоусова, пошкодження моста ні на що не вплинуло

Він записав відео на фоні мосту, де розповів про пошкодження та подальші дії окупантів.

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Стремоусов заявив, що ЗСУ вдарили по мосту з РСЗВ Himaras.

Колаборант визнав, що руху мостом більше немає і, судячи з усього, його навіть не спробують відновити. Очевидно, що оперативному ремонту конструкція не підлягає.

Переправа через Дніпро здійснюватиметься тепер поромами та понтонами.

За словами гауляйтера, від удару по мосту постраждали лише громадяни Херсона, а військовим він і зовсім не потрібен для продовження “спецоперації”.

«Міноборони РФ все передбачило», – сказав Стремоусов, але не дуже впевнено.

Багаторазово він повторював, що пошкодження мосту не вплине на результат війни і взагалі «ні на що не вплине».

Раніше Vlasti писали, що ЗСУ близько півночі 26 липня завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Ситуація навколо Антонівського мосту народила в мережі безліч жартів, мемів та фотожаб. Vlasti обрали найцікавіші та найкумедніші.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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