Рука не здригнеться: Данілов не виключив ударів по території Росії

У керівництва України вистачить політичної волі наказати нанести удари по військовим об’єктам на території Росії, які обстрілюють українську територію.

Олексій Данілов не виключив ударів по території Росії



Про це в ефірі національного телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він підкреслив, що воля є і саме вона врятувала країну 24-25 лютого.

«І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об’єкти, про які ви говорите, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тим територіям, звідки це йде, яскраве підтвердження цього», – зазначив Данілов.

Тэги: снбо, рнбо, Алексей Данилов, Олексій Данілов