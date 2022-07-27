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Главная » Україна » Інциденти
06:17 28 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Після опівночі росіяни двічі обстріляли Харків

Після опівночі 28 липня російські війська двічі нанесли ракетний удар по Харкову.

Окупанти двічі за ніч били ракетами по Харкову

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Під час першого обстрілу противник завдав ударів ближче до центру міста, потім ударив по прилеглому до нього району.

За словами Терехова, окупанти знову використали ракети С-300.

Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками.

Інформації про постраждалих наразі немає.

По информации местных Telegram-каналов, одна из российских ракет самоликвидировалась западнее Харьковской области.

Тэги: Харьков, Харків
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