Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка

Контрнаступ українських військ на Херсонщині набирає обертів, ЗСУ, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

ЗСУ на Херсонщині нищать позиції окупантів



Про це йдеться у свіжому огляді Міноборони Британії, який спирається на дані розвідки.

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За її даними, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра на Херсонцині стали дуже вразливими.

Також зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання окупованих територій.

Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна для використання.

«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою» – сказано в повідомленні.

В Міноборони Британії також додали, що Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.

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