НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
09:53 28 Июля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка

Контрнаступ українських військ на Херсонщині набирає обертів, ЗСУ, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

ЗСУ на Херсонщині нищать позиції окупантів

Про це йдеться у свіжому огляді Міноборони Британії, який спирається на дані розвідки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За її даними, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра на Херсонцині стали дуже вразливими.

Також зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання окупованих територій.

Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна для використання.

«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою» – сказано в повідомленні.

В Міноборони Британії також додали, що Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.07.2022 07:08
ЗСУ вчергове вдарили по окупантам в Чорнобаївці: знищено багато техніки
ТОР
27.07.2022 20:18
Окупанти запустили пором після удару по Антонівському мосту
ТОР
27.07.2022 09:18
Окупанти визнали пожкодження Антонівського моста: що буде далі
blog comments powered by Disqus
Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ

10:26 Світ

Під Києвом пролунали вибухи: подробиці

05:59 Україна

Окупанти запустили пором після удару по Антонівському мосту

20:18 Україна

Росія пригрозила розширити війну на інші країни за навчання солдат ЗСУ та транзит зброї

19:02 Світ

Окупанти визнали пожкодження Антонівського моста: що буде далі

09:18 Україна

Вночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

06:25 Україна

Операція у Варварівці: ССО Азов показали знищення штабу та техніки окупантів

20:03 Україна

В очікуванні втечі: російські військові грабують Херсон

17:44 Україна

Російські військові медики врятували мешканців Кирилівки від перебоїв із газом, якого в них ніколи не було

17:09 Україна

Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію

15:09 Світ

Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

14:35 Світ