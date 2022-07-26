У Донецьку палає російський склад із боєприпасами та пальним

Вранці у Донецьку пролунали вибухи, а потім над одним із районів міста піднявся величезний стовп диму.

У Донецьку дуже димно і гучно



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі кажуть, що горить на території заводу із виробництва пластикових пакетів

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ уточнили, що йдеться про склад із боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.

«Цей склад вже довго муляв очі. Більше не буде”, – сказано в повідомленні.

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Тэги: Донецк, Донецьк