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10:52 28 Июля 2022 2 Комментарии
У Донецьку палає російський склад із боєприпасами та пальним
Вранці у Донецьку пролунали вибухи, а потім над одним із районів міста піднявся величезний стовп диму.
У Донецьку дуже димно і гучно
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ уточнили, що йдеться про склад із боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.
«Цей склад вже довго муляв очі. Більше не буде”, – сказано в повідомленні.
Тэги: Донецк, Донецьк
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