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Главная » Україна » Інциденти
10:52 28 Июля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

У Донецьку палає російський склад із боєприпасами та пальним

Вранці у Донецьку пролунали вибухи, а потім над одним із районів міста піднявся величезний стовп диму.

У Донецьку дуже димно і гучно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ уточнили, що йдеться про склад із боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.

«Цей склад вже довго муляв очі. Більше не буде”, – сказано в повідомленні.

Тэги: Донецк, Донецьк
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