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13:12 28 Июля 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Під Запоріжжям ліквідували чеченського коменданта кількох сіл у Пологівському районі

Артилерія ЗСУ за підтримки коригувальників з БПЛА знищила чеченського бойовика окупаційних військ Шаміля, який був комендантом населених пунктів Пологівського району Нестерянка, Копані та Мирне.

Подробиці знищення художньо описали в Telegram-каналі “Гнилая вишня”.

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Віддаючи належне літературному генію авторів, максимально збережемо стиль викладу цієї військово-романтичної п’єси у жанрі трагікомедії.

Уточнимо, що крім вже згаданого Шаміля, ще одним персонажем твору є Віолетта – мешканка Нестерянки, коханка головного героя.

ПРОЛОГ:

У Нестерянці наші хлопці виявили штаб Шаміля та білу Тойоту Рав 4, на якій чеченець постійно розсікав по тимчасово окупованим населеним пунктам. Було вирішено при нагоді перервати його вояж за допомогою оркестра артилерії ЗСУ.

АКТ ПЕРШИЙ:

22-го липня комендант востаннє зустрівся з дроном та артилерією ЗСУ. Це поєднання трагічно завершилось для кохання Віолетти та Шаміля. Потрапивши під обстріл, корегуємий БПЛА, Шаміль вибіг з машини та намагався сховатися у ангарі сільгосппідприємства на в’їзді до Нестерянки. Фатальна помилка.

АКТ ДРУГИЙ:

За декілька хвилин на місце загибелі коменданта-чеченця поспішала разом з однодумцями Віолетта. Переконавшись у ліквідації коханця-окупанта, Віолетта пішла додому, та залишила дуже жалісний допис в Інстаграмі, пообіцяв назвати свого сина, що колись народиться від іншого чоловіка, Шамілєм.

Некролог за Шамілем від Віолетти

Некролог за Шамілем від Віолетти

ЕПІЛОГ:

Після ліквідації бородатого гівнюка тік-ток воїни чеченських пасовищ в один голос відмовляються продовжувати воювати на Запоріжжі.

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Під Запоріжжям ліквідували чеченського коменданта кількох сіл у Пологівському районі

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