Медведєв пригрозив НАТО симетричною відповіддю на вступ Фінляндії та Швеції

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відповідь РФ на погрози, що виникають від вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, буде симетричною.

Медведєв пригрозив НАТО



Про це повідомило російське агентство РИА «Новости».

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Що саме мається на увазі під “симетрією”, Медведєв не уточнив. Без пояснень уявити це складно, адже симетричні заходи мають на увазі таку саму дію, але зі зворотного боку.

Тобто, якщо загрозу для РФ становить збільшення протяжності кордону з країнами НАТО, то відповідь симетрична вийшла вже сама – кордони НАТО з Росією теж збільшилися.

Якщо припустити, що загрозою є збільшення кількості країн-учасниць альянсу, то симетрично залучити до ОДКБ ще пару країн. Наприклад, Еритрею та Північну Корею.

Ймовірно, Кремль ще сам не визначився, як ефективно реагувати на розширення альянсу, тому Медведєв реагує словами в рамках доступного йому лексичного набору.

Тэги: НАТО, Дмитрий Медведев, Дмитро Медведєв