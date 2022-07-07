НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
18:11 28 Июля 2022 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

Медведєв пригрозив НАТО симетричною відповіддю на вступ Фінляндії та Швеції

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відповідь РФ на погрози, що виникають від вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, буде симетричною.

Медведєв пригрозив НАТО

Про це повідомило російське агентство РИА «Новости».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Що саме мається на увазі під “симетрією”, Медведєв не уточнив. Без пояснень уявити це складно, адже симетричні заходи мають на увазі таку саму дію, але зі зворотного боку.

Тобто, якщо загрозу для РФ становить збільшення протяжності кордону з країнами НАТО, то відповідь симетрична вийшла вже сама – кордони НАТО з Росією теж збільшилися.

Якщо припустити, що загрозою є збільшення кількості країн-учасниць альянсу, то симетрично залучити до ОДКБ ще пару країн. Наприклад, Еритрею та Північну Корею.

Ймовірно, Кремль ще сам не визначився, як ефективно реагувати на розширення альянсу, тому Медведєв реагує словами в рамках доступного йому лексичного набору.

Тэги: НАТО, Дмитрий Медведев, Дмитро Медведєв
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.07.2022 13:08
У Медведева начались психические проблемы после ухода жены
ТОР
03.07.2022 12:48
В Финляндии хотят разместить военную базу НАТО возле границы с Россией
ТОР
30.06.2022 08:25
Итоги первого дня саммита НАТО: главное для мира и Украины
blog comments powered by Disqus