Суд заочно заарештував ексголову КСУ Тупицького: його тепер можуть екстрадувати з Австрії

Суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Тупицького заочно заарештували



Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подільський районний суд міста Києва обрав для Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також стягнув у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук.

Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну із Австрії, де він наразі перебуває.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Той мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, Тупицький у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами «Зуївського енергомеханічного заводу», що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.

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