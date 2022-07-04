Звільнення Херсонщини відкладається: Арестович оголосив початок третього етапу війни

Контрнаступ та звільнення Херсонщини відкладаються, оскільки Росія приготувала наступальні операції відразу за кількома напрямками.

Арестович озвучив новий прогноз щодо війни



Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович. За його словами, розпочинається третій етап війни.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Судячи з напрямків перекидання російських військ, їх складу та угрупованню, яке вони вибудовують, армія РФ, на думку Арестовича, готується завдати одного основного удару і два відволікаючих, «потім ще один і ще – на зовсім інших напрямках».

За словами радника глави ОП, найбільш представницький комплект російських військ зібрано на Херсонщині. Туди протягом тижня додалася десантна “крихта”, розміром із 7-8 БТГ, до тих 12-15, що вже були.

“Трохи збирають на Запорізькому, Донбаське практично повністю відходить у відання «армій народних республік» та ПВК, штатних росіян ще є на ізюмській – найневдалішому для них вже понад три місяці, і на харківському, на кордоні маячить 144 дивізія у повному складі – найбільша цінність за мірками нинішнього, третього етапу війни”, – розповів Арестович, позначивши вочевидь можливі напрями російських наступів.

При цьому він додав, що противнику його задум здійснити не вдасться, оскільки він має погану систему переведення плутаних політичних цілей у військові.

Крім того, становище у російській військах «жахливе»: некомплект, відмовники, дуті штати, стара техніка, провалена мобілізація.

«Тому, щасливе звільнення Херсона, схоже, злегка відсувається і замість нього ми маємо славну бійку – останні російські оперативні резерви з накопиченими українськими», – зробив черговий прогноз Арестович.

Він відразу додав, що тільки ідіоти йдуть у наступ з військами, яких не факт, що вистачить на оборону.

«Але ми і воюємо з ідіотами», – резюмував радник голови ОП.

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович