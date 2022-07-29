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06:00 30 Июля 2022 86 Комментарии
Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків
Російські військові двічі за ніч нанесли ракетні удари по Харкову.
Росія обстріляла Харків ракетами
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
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За його словами, близько третьої години ночі прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів.
Там виникла пожежа, на гасіння якої відразу ж було направлено ДСНС.
Про постраждалих інформації немає.
Також близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто.
“Куди прилетіло – зараз з’ясовуємо», – повідомив Терехов.
Тэги: Харьков, Харків
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