Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків

Російські військові двічі за ніч нанесли ракетні удари по Харкову.

Росія обстріляла Харків ракетами



Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, близько третьої години ночі прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів.

Там виникла пожежа, на гасіння якої відразу ж було направлено ДСНС.

Про постраждалих інформації немає.

Також близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто.

“Куди прилетіло – зараз з’ясовуємо», – повідомив Терехов.

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Тэги: Харьков, Харків