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07:12 30 Июля 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Росіяни готували наступ на Херсонщині: ЗСУ вдарили на випередження

З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка українськими військовими нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

ЗСУ зірвали наступ росіян на Херсонщині

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Однак там зазначили, що практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено.

Натомість авіацією ЗСУ нанесено сім ударів по ворогу.

Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.

Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.

За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському.

Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Загальні втрати ворога складають: 105 окупантів, 7 танків Т-62 та Т-72, гаубиця «Мста-Б» й 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Тэги: херсон
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