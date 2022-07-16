На Сумщині вантажівка наїхала відразу на 11 мін

У Великописарівській громаді Охтирського району на Сумщині за день сталося два підрива цивільних на мінах – вантажівки та комбайну.

Водій вантажівки загинув на місці



Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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В результаті інцидентів один чоловік загинув, ще четверо – поранені.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай і наїхав на міну. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита.

Живицький нагадав, що з першого дня після деокупації Сумщини у в області діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле.

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