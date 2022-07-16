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Главная » Україна » Інциденти
17:36 30 Июля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

На Сумщині вантажівка наїхала відразу на 11 мін

У Великописарівській громаді Охтирського району на Сумщині за день сталося два підрива цивільних на мінах – вантажівки та комбайну.

Водій вантажівки загинув на місці

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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В результаті інцидентів один чоловік загинув, ще четверо – поранені.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай і наїхав на міну. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита.

Частина вантажівки після вибуху опинилася на дереві

Частина вантажівки після вибуху опинилася на дереві

Комбайн разбитий, аграрії травмовані

Комбайн разбитий, аграрії травмовані

Живицький нагадав, що з першого дня після деокупації Сумщини у в області діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле.

Тэги: Сумы, Суми
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