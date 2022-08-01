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06:55 01 Августа 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

В НАТО заявили про готовність втрутитися в конфлікт Косово та Сербії

Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), заявили про готовність втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою.

Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією з Косово та Сербією

Про це повідомили у Twitter KFOR.

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Там зазначили, що загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою.

“Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 РБ ООН від 1999 року», – сказано в повідомленні.

Також в місії підкреслили, що НАТО продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштіною та Белградом і  закликає всі сторони вести переговори, оскільки «це має вирішальне значення для регіонального миру та безпеки».

Тэги: Косово, Сербия, Сербія
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