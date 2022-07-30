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Главная » Україна » Суспільство
14:53 01 Августа 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

В Запорізькій області окупантам не вистачає колаборантів

В тимчасово окупованих великих населених пунктах Запорізької області представники окупаційної влади шукають колаборантів для створення масовки на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення референдуму.

В Мелітополі і Бердянську окупанти заохочують колаборантів

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною і створить  відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ.

Зокрема, група російських фахівців з проведення піар-акцій прибула до Мелітополя.

Їхній робочий штаб відкрито у захопленому приміщенні магазину «Фокстрот».

Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів). Втім, таких виявилося не багато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули». З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити «активістів» з території Криму.

Тэги: мелитополь, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ
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