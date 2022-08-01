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18:07 01 Августа 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона із понтонами

Через Маріуполь у напрямку Запоріжжя пройшла велика колона з російською військовою інженерною технікою, здебільшого – з понтонами.

Окупанти погнали понтони на Запоріжжя

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 на проспекті Нікопольському у бік виїзду на Запоріжжя. Основна кількість – понтонні переправи. Позначка V», – зазначив він.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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