Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона із понтонами

Через Маріуполь у напрямку Запоріжжя пройшла велика колона з російською військовою інженерною технікою, здебільшого – з понтонами.

Окупанти погнали понтони на Запоріжжя



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 на проспекті Нікопольському у бік виїзду на Запоріжжя. Основна кількість – понтонні переправи. Позначка V», – зазначив він.

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Тэги: Запорожье, Запоріжжя