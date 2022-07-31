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07:09 02 Августа 2022 Просмотров 195   КомментариевКомментарии

На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: є постраждалі

Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста.

Після прильотів виникали пожежі

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За попередніми даними, одна особа дістала поранення.

Як повідомляють місцеві мешканці, в місті після прильотів були пожежі.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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