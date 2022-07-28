Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

Заступник голови ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав Казахстан і Грузію «штучними державами», які мають бути об’єднані лише у складі єдиної держави з Росією.

Медведєв виригнув чергову порцію геополітичного марення



Відповідний пост з’явився на сторінці Медведєва у «Вконтакті», але потім був видалений. Однак багато користувачів встигли зробити скрини.

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На думку Медведєва, після «визволення Києва та всіх територій Малоросії», Росія піде відвойовувати інші свої землі.

Заступник голови Ради безпеки РФ зокрема заявив, що Грузії взагалі не існувало. Вона нібито була створена у нинішніх кордонах лише у рамках Російської Імперії.

Аналогічна думка висловлена ​​і щодо Казахстану.

«Казахстан – це штучна держава, колишні російські території, наприклад, міста Гур’єв, Семипалатинськ, навіть Алма-Ата до 1924 називалася Вірний», – написав Медведєв.

За його словами, в Казахстан відбувається геноцид росіян, і поки Росія туди не прийде, там порядку не буде.

Російські блогери після видалення поста Медведєва в один голос почали стверджувати, що акаунт політика нібито було зламано.

Тэги: Дмитрий Медведев, Дмитро Медведєв