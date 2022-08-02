Китай підтвердив рішучість жорстко відповісти на візит Пелосі до Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю та Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжують тиснути на США через потенційний візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Ймовірний візит Пелосі до Тайваню - найгарячіша тема азійських ЗМІ



Про це повідомило китайське видання Global Times.

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Китай закликав США виконати обіцянку президента США Джо Байдена не підтримувати «незалежність Тайваню», тоді як ЗМІ зі США та Тайваню повідомили, що Пелосі, як очікується, відвідає острів найближчим часом.

Як повідомило Reuters, Китай утримує свої літаки, кораблі та авіаносці у безпосередній близькості до акваторії Тайваню.

У рамках святкування 95-ї річниці заснування НВАК Командування Східного театру НВАК у понеділок опублікувало відео у соціальних мережах разом із повідомленням «Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій. Боріться за наказом, ховайте кожного зловмисника, рухайтеся до спільної та успішної операції!»

Відео стало однією з найгарячіших тем на Sina Weibo, китайській платформі соціальних мереж, схожій на Twitter. Хештег на цю тему отримав не менше 42,5 мільйонів переглядів, і багато користувачів мережі розглядають його як чітке попередження Пелосі, яка може здійснити «несподівану та провокаційну поїздку» на острів Тайвань.

Тайванське телебачення Next TV у понеділок заявило, що Пелосі, як очікується, залишиться в Тайбеї на ніч у готелі Grand Hyatt в районі Синьї, але неясно, коли саме вона приїде.

CNN також опублікував аналогічну інформацію, заявивши, що «Пелосі, як очікується, відвідає Тайвань у рамках свого туру Азією».

Прес-секретар МЗС Китаю Чжао Ліцзянь також сказав на звичайній прес-конференції у понеділок: «Якщо ви гратимете з вогнем, ви отримаєте опіки. Я вважаю, що США повністю усвідомлюють сильний та чіткий сигнал, переданий Китаєм».

Якщо Пелосі відвідає острів Тайвань, «НОАК не сидітиме склавши руки» і і піде на «рішучі та рішучі контрзаходи» для захисту суверенітету та територіальної цілісності Китаю.

Китайські аналітики заявили, що це нове попередження є чітким сигналом про те, що якщо Пелосі вирушить на Тайвань, Китай розглядатиме це як провокаційну дію, дозволену адміністрацією Байдена, а не особисте рішення, прийняте Пелосі, і це буде серйозний інцидент, який означає, що США порушили свою обіцянку.

Тэги: США, Китай, тайвань