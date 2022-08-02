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Главная » Світ » Наука і техніка
13:43 02 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хочешь стабильно зарабатывать в интернете – ищи букмекерские партнерки на 1xBet

На тысячах спортивных событий, которые проводятся ежедневно во всем мире, пробуют зарабатывать миллионы беттеров.

На тысячах спортивных событий, которые проводятся ежедневно во всем мире, пробуют зарабатывать миллионы беттеров. Они заключают свои спортивные ставки в надежде выиграть. Кому-то это удается благодаря навыкам прогнозиста, кому-то из-за везения, но а кто-то и проигрывает. Пари – это всегда риск, поэтому лишь малое количество игроков превратили ставки в свой постоянный источник дохода.

Но на них можно зарабатывать и без риска потерять собственные средства. Для этого ищи букмекерские партнерки на 1xbetaffiliates.net/ru/ – это программы сотрудничества между вебмастером и компанией на взаимовыгодных условиях. Так, партнер популяризирует бренд в интернете и привлекает новых пользователей, а букмекер за это выплачивает щедрые отчисления. И главное, что партнеру не нужно вкладывать свои средства или делать ставки, что делает работу максимально безопасной и прибыльной.

Как же работает вся схема? Вебмастер рассказывает о букмекерской конторе своей аудитории и мотивирует зарегистрироваться на сайте по своим ссылкам. Когда это происходит и беттер начинает играть, партнеру начинает начисляться комиссия – это от 15 до 40%. В итоге все стороны остаются в плюсе:

  • Беттер, который зарегистрировался, получает дополнительные бонусы.

  • Партнер получает нового аффилиата и получает с него доход.

  • Букмекер получает нового пользователя без вложений в рекламу.

Какие преимущества дает букмекерская партнерка от 1xBet

Работа с партнеркой дает целый ряд преимущества. Во-первых, в личном кабинете предлагаются все необходимые рекламные материалы для работы, то есть их не нужно создавать самостоятельно. При этом остается возможность разработки и собственных креативов. Во-вторых, все материалы переведены на более, чем шестьдесят языков, что открывает доступу к трафику со всего мира. В-третьих, всегда можно обратиться к персональному менеджеру.

Искать букмекерскую партнерку на 1xBet довольно просто – переходим на сайт БК и листаем страницу вниз, где будет пункт «Партнерская программа». Переходим в него и проходим регистрацию. Она довольно простая и доступна всем совершеннолетним пользователям. Заполненная анкета отправляется на рассмотрение, а ее результаты будут отправлены на электронную почту. Если никаких нарушений со стороны вебмастера нет, то ему дается ссылка для активации личного кабинета, после выполнения которой можно приступать к работе.

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