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Главная » Україна » Інциденти
19:17 02 Августа 2022 Просмотров 212   КомментариевКомментарии

У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим

У районі Чорнобаївки Херсонської області знову чути вибухи та піднімаються стовпи диму.

У Чернобаївці знов гучно і димно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Судячи з пожежі та характерних звуків, горить склад із боєприпасами, які детонують.

Поки що офіційної інформації про причини того, що відбувається, немає.

Тэги: херсон, Чернобаевка, Чорнобаївка
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