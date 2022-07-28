У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим

У районі Чорнобаївки Херсонської області знову чути вибухи та піднімаються стовпи диму.

У Чернобаївці знов гучно і димно



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Судячи з пожежі та характерних звуків, горить склад із боєприпасами, які детонують.

Поки що офіційної інформації про причини того, що відбувається, немає.

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Тэги: херсон, Чернобаевка, Чорнобаївка