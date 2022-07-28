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19:17 02 Августа 2022 212 Комментарии
У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим
У районі Чорнобаївки Херсонської області знову чути вибухи та піднімаються стовпи диму.
У Чернобаївці знов гучно і димно
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Судячи з пожежі та характерних звуків, горить склад із боєприпасами, які детонують.
Поки що офіційної інформації про причини того, що відбувається, немає.
Тэги: херсон, Чернобаевка, Чорнобаївка
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