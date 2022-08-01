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06:03 03 Августа 2022 67 Комментарии
На світанок в Харкові пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги близько 04:00 в місті Харків пролунали два потужні вибухи.
В результаті обстрілу ніхто не постраждав
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також Інформацію підтвердив мер міста Ігор Терехов.
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«У Харкові пролунали два потужні вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога», – зазначив він.
В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі.
Від другого прильоту постраждав інфраструктурний об’єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування.
Тэги: Харьков, Харків
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