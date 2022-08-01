На світанок в Харкові пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги близько 04:00 в місті Харків пролунали два потужні вибухи.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав



Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також Інформацію підтвердив мер міста Ігор Терехов.

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«У Харкові пролунали два потужні вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога», – зазначив він.

В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі.

Від другого прильоту постраждав інфраструктурний об’єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування.

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Тэги: Харьков, Харків