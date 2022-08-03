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08:23 03 Августа 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Справжнє пекло: окупанти пішли в лобовий наступ на Піски та Авдіївку

Російські війська пішли на лобову атаку ЗСУ в районі Пісок та Авдіївки, зараз там справжнє пекло.

Авдіївка і Пески - найпекельніші місця на фронті

Так охарактеризував ситуацію на фронті президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – підкреслив президент.

За інформацією американського Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відійдуть із підготовлених оборонних позицій через їхнє оточення на північний схід від населеного пункту.

Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що російські війська витіснили ЗСУ з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки.

Українські захисники утримують це місце з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до міста Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.

Окупанти, ймовірно, захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти Генштабу ЗСУ про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.

Російські війська також продовжують штурм Пісків, що на захід від Авдіївки, і, ймовірно, спробують захопити трасу E50, що сполучає два населені пункти. Російські війська раніше намагалися прорватися через північно-східну околицю Авдіївки, але протягом місяців не досягли значного прогресу.

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