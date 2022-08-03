Залізничне сполучення Херсонщини з Кримом зруйновано після удару ЗСУ

Залізничне сполучення Херсонської області з Кримом не працює після удару ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами.

ЗСУ знищили залізничне сполучення Херсонщини з Кримом



Про це повідомили в Міноборони Великобританії з посиланням на інформацію розвідки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Росіяни можуть відремонтувати залізничну гілку протягом кількох днів, але вона залишиться вразливою точкою для сил РФ та їхніх шляхів постачання з Криму.

У відомстві вважають, що росіяни використовуватимуть для перекидання військ та техніки поромну переправу, нещодавно встановлену замість пошкодженого Антонівського мосту в передмісті Херсона, незважаючи на заяви про наміри використовувати її у цивільних цілях.

«Ймовірно, ми побачимо зростання кількості мирних жителів, які намагаються залишити Херсон та його околиці, оскільки бойові дії продовжуються, а брак продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів щодо контролю за рухом» , – прогнозує розвідка Британії.

Як повідомляли Vlasti, у ніч із п’ятниці 29 липня на суботу 30 липня високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

Тэги: херсон