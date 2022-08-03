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13:08 03 Августа 2022 27 Комментарии
Пелосі покинула Тайвань
Літак спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі вилетів із аеропорту Суньшань у Тайбеї.
Про це повідомило Reuters.
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Наступним пунктом призначення у її азіатському турне стане Південна Корея.
Спецборт ВПС США з Пелосі пройшов передпольотну перевірку та злетів.
Імовірно, літак супроводжуватиметься винищувачами Військово-повітряних сил Тайваню до безпечної ділянки у Південно-Китайському морі та згодом візьме курс до Сеулу.
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