НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
13:08 03 Августа 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Пелосі покинула Тайвань

Літак спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі вилетів із аеропорту Суньшань у Тайбеї.

Про це повідомило Reuters.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Наступним пунктом призначення у її азіатському турне стане Південна Корея.

Спецборт ВПС США з Пелосі пройшов передпольотну перевірку та злетів.

Імовірно, літак супроводжуватиметься винищувачами Військово-повітряних сил Тайваню до безпечної ділянки у Південно-Китайському морі та згодом візьме курс до Сеулу.

Loading...

Новости по теме

ТОР
03.08.2022 11:16
Зупинку громадського транспорту під час тривоги після Києва запровадили ще в одній області
ТОР
03.08.2022 10:50
Залізничне сполучення Херсонщини з Кримом зруйновано після удару ЗСУ
ТОР
03.08.2022 10:25
Ексгенпрокурор України Венедиктова стала послом у Швейцарії
blog comments powered by Disqus