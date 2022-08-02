Під Москвою потужно горить склад: валить густий чорний дим

У Росії у підмосковному Петровському Істринського району виникла пожежа на складі.

Евакуйовано близько 1000 людей



Про це повідомило РИА Новости із посиланням на інформацію в екстрених службах.

За повідомленнями очевидців, горить склад торгового інтернет-майданчика Ozon.

Очевидці також повідомляють, що навколо з неба падають шматки оплавленої пластмаси.

Згідно з повідомленнями низки ЗМІ, з території комплексу евакуйовано близько 1000 осіб.

Інформації щодо можливих постраждалих та причини займання поки що немає.

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Тэги: Россия, Росія