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13:22 03 Августа 2022 351 Комментарии
Під Москвою потужно горить склад: валить густий чорний дим
У Росії у підмосковному Петровському Істринського району виникла пожежа на складі.
Евакуйовано близько 1000 людей
Про це повідомило РИА Новости із посиланням на інформацію в екстрених службах.
За повідомленнями очевидців, горить склад торгового інтернет-майданчика Ozon.
Очевидці також повідомляють, що навколо з неба падають шматки оплавленої пластмаси.
Згідно з повідомленнями низки ЗМІ, з території комплексу евакуйовано близько 1000 осіб.
Інформації щодо можливих постраждалих та причини займання поки що немає.
Тэги: Россия, Росія
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