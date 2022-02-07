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15:39 03 Августа 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

ДБР провело обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта

Працівники ДБР провели обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору нардепу Олексію Ковальову.

ДБР обшукало "4 канал"

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу.

Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави.

Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

Тэги: ГБР, дбр
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