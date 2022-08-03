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16:06 03 Августа 2022 16 Комментарии
Росіяни обстріляли із Ураганів багатоповерхівку в Чунуєві: є загиблий і постраждалі
У середу, 3 серпня, вдень росіяни обстріляли місто Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.
Одна людина загинула, дві постраждали
Про це повідомили в Харківській ОВА.
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За попередніми даними обстріл вівся касетними снарядами з РСЗО Ураган.
В результаті потрапляння у житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення.
За інформацією ОВА, загинув 70-річний чоловік. Також отримали поранення 49-річна місцева мешканка та 53-річна громадянка Росії. Стан постраждалих середній.
Тэги: Харьков, Харків
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