Азербайджанський військовий загинув під час обстрілу з вірменського боку в Карабасі

Вранці 3 серпня вірменські військові в Карабаху з території, де тимчасово дислокується миротворчий контингент РФ, потужно обстріляли позиції підрозділів ЗС Азербайджану у напрямку Лачинського району.

Вірменські військові обстріляли азербайджанських в Карабасі



Про це повідомило міноборони Азербайджану.

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В результаті військовослужбовець-строковик солдат Анар Кязимов помер від кульового поранення.

Як повідомило Інтерфакс-Азербайджан, офіційний Баку звинуватив військово-політичне керівництво Вірменії у загибелі азербайджанського військового.

«Вся відповідальність за інцидент, що стався на території Азербайджану, лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, яке досі не вивело своїх незаконних збройних формувань з території сусідньої держави», – йдеться у заяві міністерства закордонних справ Азербайджану.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що смерть азербайджанського військового вкотре показує грубе порушення та невиконання вірменською стороною зобов’язань, взятих на себе Тристоронньою заявою від 10 листопада 2020 року.

Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Нагірний Карабах, Вірменія