Азербайджанський військовий загинув під час обстрілу з вірменського боку в Карабасі
Вранці 3 серпня вірменські військові в Карабаху з території, де тимчасово дислокується миротворчий контингент РФ, потужно обстріляли позиції підрозділів ЗС Азербайджану у напрямку Лачинського району.
Про це повідомило міноборони Азербайджану.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
В результаті військовослужбовець-строковик солдат Анар Кязимов помер від кульового поранення.
Як повідомило Інтерфакс-Азербайджан, офіційний Баку звинуватив військово-політичне керівництво Вірменії у загибелі азербайджанського військового.
«Вся відповідальність за інцидент, що стався на території Азербайджану, лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, яке досі не вивело своїх незаконних збройних формувань з території сусідньої держави», – йдеться у заяві міністерства закордонних справ Азербайджану.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що смерть азербайджанського військового вкотре показує грубе порушення та невиконання вірменською стороною зобов’язань, взятих на себе Тристоронньою заявою від 10 листопада 2020 року.