У Нагірному Карабаху оголосили часткову мобілізацію

Згідно з указом карабахського «лідера» Араїка Арутюняна, з сьогоднішнього дня в Нагірному Карабаху оголошено часткову мобілізацію.

Ситуація в Нагірному Карабаху загострюється



Про це повідомило Радіо Азатутюн.

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Ситуація в регіоні загострилася з ранку 1 серпня.

За даними Степанакерта, азербайджанські підрозділи нібито намагалися перейти лінію зіткнення на низці ділянок північної та північно-західної прикордонної зони.

Сьогодні, 3 серпня, військова влада Нагірного Карабаху повідомила про застосування Азербайджаном БПЛА та гранатометів, внаслідок чого нібито загинув один вірменський військовослужбовець, а дещо отримали поранення.

У мережі з’явилися відео нібито застосування Азербайджаном бойових безпілотників щодо позицій вірменських військ.

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Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Нагірний Карабах, Вірменія