У Нагірному Карабаху оголосили часткову мобілізацію
Згідно з указом карабахського «лідера» Араїка Арутюняна, з сьогоднішнього дня в Нагірному Карабаху оголошено часткову мобілізацію.
Про це повідомило Радіо Азатутюн.
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Ситуація в регіоні загострилася з ранку 1 серпня.
За даними Степанакерта, азербайджанські підрозділи нібито намагалися перейти лінію зіткнення на низці ділянок північної та північно-західної прикордонної зони.
Сьогодні, 3 серпня, військова влада Нагірного Карабаху повідомила про застосування Азербайджаном БПЛА та гранатометів, внаслідок чого нібито загинув один вірменський військовослужбовець, а дещо отримали поранення.
У мережі з’явилися відео нібито застосування Азербайджаном бойових безпілотників щодо позицій вірменських військ.