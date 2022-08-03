Росія перекидає на Запоріжжя майже тисячу кадирівців

Командування військ противника почало перерегрупування на Запорізський напрямок підрозділів зі складу військ “Росгвардії” з території Чечні.

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Про це повідомив військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

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За його словами, у район Василівки прямує 358-й окремий батальйон оперативного призначення (пункт постійної дислокації – ст.Червлена, Чечня). Ним планується підсилити 429-й мсп 19-ї мсд.

В районах н.п. Нестерянка, Новопокровка та Роботине також зосереджуються підрозділи 96-го полку оперативного призначення національної гвардії РФ (пункт постійної дислокації – м.Гудермес, Чечня). Ними планується підсилити БТГр-и 503-го мсп 19-ї мсд, які понесли у попередніх боях відчутні втрати.

Всього, за інформацією Машовця, на Запорізькому напрямку командування військ противника планує зосередити та розгорнути до 3-х зведених тактичних групи зі складу «Росгвардії» рівня «батальон – рота» з Чечні.

Разом з лінійними підрозділами «Росгвадії» з Чечні на даний напрямок перекидаються й органи управління цього угрупування.

“Загалом, до 850-900 осіб, оснащених легкою та важкою піхотною зброєю, автомобільним та спеціальним транспортом, можливо легкими ББМ”, -зазначив експерт.

Тэги: Заопрожье, Запоріжжя