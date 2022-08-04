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05:57 04 Августа 2022 13 Комментарии
В Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління берегових військ Черноморского флота РФ
В Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росіян.
ЗСУ нищать ворога на півдні
Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
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Крім того, авіацією ЗСУ нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.
За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 31 загарбник, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.
Тэги: херсон
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