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Главная » Україна » Суспільство
05:57 04 Августа 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління берегових військ Черноморского флота РФ

В Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росіян.

ЗСУ нищать ворога на півдні

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

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Крім того, авіацією ЗСУ нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 31 загарбник, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.

Тэги: херсон
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