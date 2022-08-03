Росія знову вдарила вночі по Харкову

Вночі близько 01:35 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову та області.

Харків традиційно обстріляли з Білгородської області



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Кажуть, що знову обстріл вели з території Білгородської області. У самому Харкові прогриміло три вибухи і ще кілька в області.

Також інформацію про обстріл підтвердив і мер міста Ігор Терехов.

За його словами, були прильоти до Немишлянського району міста, у адміністративну будівлю.

«На щастя, без постраждалих, без пожежі», – зазначив Терехов.

У мережі з’явилося відео з камери спостереження, де зафіксовано перші два прильоти.

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Тэги: Харьков, Харків