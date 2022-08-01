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06:37 04 Августа 2022 333 Комментарии
Окупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст
Антонівський міст у Херсоні, частково зруйнований ударами ЗСУ, окупанти можуть відновити вже наступного тижня.
Окупанти обіцяють відновити рух по мосту наступного тижня
Як повідомило РИА Новости, про це заявив віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.
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«Щодо мосту Антонывського можу сказати, що на початку наступного тижня, я думаю, він буде вже готовий. Там активно йде робота”, – сказав він.
Також російський урядовець додав, що над відновленням працювала
«найкраща мостобудівна компанія в країні»
“Це та сама компанія, яка побудувала Кримський міст. Хлопці дуже професійні», – сказав Хуснуллін.
Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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