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06:37 04 Августа 2022 Просмотров 333   КомментариевКомментарии

Окупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст

Антонівський міст у Херсоні, частково зруйнований ударами ЗСУ, окупанти можуть відновити вже наступного тижня.

Окупанти обіцяють відновити рух по мосту наступного тижня

Як повідомило РИА Новости, про це заявив віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.

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«Щодо мосту Антонывського можу сказати, що на початку наступного тижня, я думаю, він буде вже готовий. Там активно йде робота”, – сказав він.

Також російський урядовець додав, що над відновленням працювала

«найкраща мостобудівна компанія в країні»

“Це та сама компанія, яка побудувала Кримський міст. Хлопці дуже професійні», – сказав Хуснуллін.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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