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07:12 04 Августа 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: в місті пожежа

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, під обстріли потрапили два райони міста.

“Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу”, – поясним мер.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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