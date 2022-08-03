На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: в місті пожежа

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами



Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, під обстріли потрапили два райони міста.

“Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу”, – поясним мер.

Тэги: Николаев, Миколаїв