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07:12 04 Августа 2022 80 Комментарии
На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: в місті пожежа
Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.
Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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За його словами, під обстріли потрапили два райони міста.
“Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу”, – поясним мер.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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