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08:14 04 Августа 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

На Донбасі окупанти кидають на штурми мобілізованих жителів “ЛДНР”: вони масово гинуть

Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій, в яких використовують мобілізованих жителів окупованих регіонів.

ЗСУ нищать ворога на Донбасі

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами.

Гайдай каже, що окупанти не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій.

“Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення «ЛНР» є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують”, – зазначив очільник ОВА.

Він додав також, що на окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів.

“Ейфорія «асвабаждения» швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі”, – пояснив Гайдай.

За його інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

Тэги: Сергей Гайдай, Сергій Гайдай
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