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08:49 04 Августа 2022 Просмотров 294   КомментариевКомментарии

Росія вночі вдарила ракетами по Запоріжжю

Вночі 4 серпня, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали гучні вибухи.

В Запоріжжі зафіксовано два прильоти

Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах. Згодом ракетну атаку підтвердив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, ворог вдарив по околицям одного з районів міста.

Зафіксовано два прильоти.

Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.

“На щастя, серед людей жертв немає”, – зазначив Куртєв.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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Росія вночі вдарила ракетами по Запоріжжю

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