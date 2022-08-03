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08:49 04 Августа 2022 294 Комментарии
Росія вночі вдарила ракетами по Запоріжжю
Вночі 4 серпня, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали гучні вибухи.
В Запоріжжі зафіксовано два прильоти
Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах. Згодом ракетну атаку підтвердив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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За його словами, ворог вдарив по околицям одного з районів міста.
Зафіксовано два прильоти.
Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.
“На щастя, серед людей жертв немає”, – зазначив Куртєв.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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