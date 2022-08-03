Росія вночі вдарила ракетами по Запоріжжю

Вночі 4 серпня, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали гучні вибухи.

В Запоріжжі зафіксовано два прильоти



Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах. Згодом ракетну атаку підтвердив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, ворог вдарив по околицям одного з районів міста.

Зафіксовано два прильоти.

Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.

“На щастя, серед людей жертв немає”, – зазначив Куртєв.

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