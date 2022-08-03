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08:53 04 Августа 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Китай розпочав потужні військові навчання навколо Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала масштабні військові навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню у шести акваторіях навколо Тайваню.

Китай заблокував Тайвань своїми навчаннями

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю CGTN.

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Навчання розпочалися о 12:00 за місцевим часом (07:00 за київським часом) і триватимуть до 7 серпня.

НВАК анонсувала поточні навчання 2 серпня — у день приїзду на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, який викликав невдоволення у китайської влади та загострив китайсько-американські відносини.

Пані Пелосі у супроводі американської делегації прилетіла на острів у рамках азіатського турне. Найближчим часом вона також відвідає Малайзію, Сінгапур, Японію та Південну Корею.

На тлі навчань влада Китаю обмежила польоти на Тайвань. Заборона стосується шести зон навколо острова. Крім того, Китай призупинив постачання піску на Тайвань та заборонив частину імпорту тайванської продукції.

Тэги: Китай, тайвань
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