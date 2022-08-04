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09:17 04 Августа 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Росіяни намагаються сховати Антонівський міст від систем наведення ракет ЗСУ

Російські війська майже напевно розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів у районі Херсона.

Окупанти розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля мосту

Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від можливого обладнання для наведення ракет.

Британські військові вважають, що це «наголошує на загрозі, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем».

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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