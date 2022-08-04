Главная » Україна » Суспільство
09:17 04 Августа 2022 32 Комментарии
Росіяни намагаються сховати Антонівський міст від систем наведення ракет ЗСУ
Російські війська майже напевно розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів у районі Херсона.
Окупанти розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля мосту
Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від можливого обладнання для наведення ракет.
Британські військові вважають, що це «наголошує на загрозі, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем».
Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
Loading...
Новости по теме
ТОРОкупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст
04.08.2022 06:37
ТОРОкупанти ремонтують Антонівський міст аеродромними плитами
31.07.2022 18:44